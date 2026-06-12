Problemi per milioni di utenti nella mattinata di oggi sulle piattaforme del gruppo Meta. Facebook, Instagram e Messenger hanno registrato malfunzionamenti che hanno reso difficile, in alcuni casi impossibile, l’accesso ai servizi.

Le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 15:30 quando numerosi utenti hanno iniziato a riscontrare errori di caricamento e difficoltà nell’utilizzo delle applicazioni.

Su Facebook molti iscritti si sono trovati davanti al messaggio: “Questa pagina non è disponibile al momento”, mentre su Instagram diverse pagine e contenuti risultavano irraggiungibili. Disservizi segnalati anche per Messenger, con problemi nell’invio e nella ricezione dei messaggi.

Le segnalazioni sono rapidamente aumentate sui principali portali di monitoraggio dei servizi online, confermando un’anomalia diffusa che ha coinvolto utenti in diverse parti del mondo.

Al momento non sono state comunicate le cause del disservizio né i tempi necessari per il completo ripristino delle piattaforme. Meta non ha ancora diffuso aggiornamenti ufficiali sulla vicenda.