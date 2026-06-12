Avrebbe messo in scena una sofisticata truffa telefonica fingendosi un carabiniere e riuscendo a sottrarre oltre 24mila euro a un pensionato. Per questo un 28enne di Nocera Inferiore dovrà affrontare il processo con l’accusa di truffa aggravata.

La vicenda prende origine dalla denuncia presentata da un uomo di 67 anni residente in provincia di Pordenone. Secondo la ricostruzione investigativa, la vittima avrebbe ricevuto un sms che segnalava un presunto prelievo sospetto di circa 5mila euro dal proprio conto corrente.

Nel messaggio veniva indicato un numero da contattare qualora l’operazione non fosse stata riconosciuta. Dopo la telefonata, all’anziano sarebbe stato riferito che sarebbe stato ricontattato dai carabinieri per mettere in sicurezza il conto, come riportato da “Il Mattino“.

Poco dopo sarebbe arrivata una seconda chiamata da parte di un uomo che si presentava come appartenente all’Arma. Seguendo le indicazioni ricevute, il 67enne avrebbe effettuato una serie di bonifici verso un conto che gli era stato indicato come sicuro.

Solo successivamente si sarebbe accorto di essere stato vittima di un raggiro. L’importo complessivamente trasferito ammontava a circa 24.670 euro.

Le indagini hanno portato gli investigatori fino a un 28enne di Nocera Inferiore. Nel corso degli accertamenti sarebbe stata rinvenuta una carta di pagamento riconducibile all’imputato e utilizzata per ricevere il denaro.

La Procura contesta al giovane anche le aggravanti legate all’utilizzo di strumenti telematici e all’aver indotto la vittima a credere di agire su disposizione delle autorità.

Per il 28enne è stato disposto il giudizio immediato. L’udienza è fissata per il prossimo settembre, salvo eventuale richiesta di riti alternativi. L’imputato resta presunto innocente fino a eventuale condanna definitiva.