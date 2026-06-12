SALERNO – Anche per l’estate 2026 sarà attivo il collegamento Frecciarossa tra Milano e Sapri. A darne notizia è il segretario regionale del Partito Democratico, Piero De Luca, che sottolinea l’importanza del servizio per il turismo e l’economia del Cilento.

Secondo De Luca, la conferma del collegamento rappresenta il risultato dell’impegno della Regione Campania e delle forze di centrosinistra, che hanno sostenuto negli anni il progetto considerandolo uno strumento fondamentale per favorire l’accessibilità del territorio.

Il treno collegherà il capoluogo lombardo con il Cilento effettuando le fermate intermedie già previste, consentendo a migliaia di turisti di raggiungere più facilmente le località della costa cilentana durante la stagione estiva.

Il deputato dem ha inoltre evidenziato come il servizio ferroviario si affiancherà quest’anno alle nuove linee del Metrò del Mare, contribuendo a rafforzare l’offerta di mobilità turistica tra Cilento e Costiera Amalfitana.

Nel suo intervento, De Luca ha anche replicato alle recenti polemiche sul possibile stop al collegamento, definendo infondate le preoccupazioni circolate nei giorni scorsi e ribadendo che il Frecciarossa Milano-Sapri partirà regolarmente.

Infine, il parlamentare ha richiamato l’attenzione sul tema degli investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno, ribadendo la necessità di continuare a potenziare servizi e collegamenti per sostenere sviluppo, occupazione e crescita economica del territorio.