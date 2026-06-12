Mattinata complicata all’ospedale Ruggi di Salerno a causa del guasto alla TAC situata al secondo piano della struttura. Il malfunzionamento dell’apparecchiatura ha avuto ripercussioni sull’intera attività diagnostica, costringendo il personale sanitario a concentrare gli esami sull’unica TAC disponibile, quella in dotazione al Pronto Soccorso.

Fin dalle prime ore della giornata si sono registrati rallentamenti e lunghe attese, con pazienti costretti ad attendere nei corridoi e nelle aree comuni del presidio ospedaliero.

La situazione ha creato particolari criticità proprio nel Pronto Soccorso, già alle prese con un elevato numero di accessi. L’aumento delle richieste diagnostiche ha infatti determinato un ulteriore carico di lavoro, con tempi di risposta più lunghi rispetto alla norma.

Secondo alcune segnalazioni raccolte durante la giornata, il blocco della TAC avrebbe generato disagi sia per i pazienti che per il personale sanitario impegnato nella gestione delle emergenze e degli esami programmati.

A preoccupare è anche la possibilità che il prolungarsi del guasto possa incidere ulteriormente sull’operatività del presidio, considerando che al momento l’attività diagnostica fa affidamento su una sola apparecchiatura.

L’episodio riporta l’attenzione sulle difficoltà organizzative della sanità salernitana e arriva a pochi giorni dall’insediamento del nuovo direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria Ruggi, Nicola Cantone.