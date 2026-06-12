POZZUOLI – Un incendio ha devastato nella notte il negozio di casalinghi “Sweet Home” nel quartiere Monterusciello. Mentre i vigili del fuoco erano impegnati nelle operazioni di spegnimento, il titolare dell’attività, un 28enne, ha pubblicato sui social alcuni video contenenti pesanti minacce rivolte ai presunti responsabili del rogo.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero state appiccate utilizzando liquido infiammabile versato davanti all’ingresso dell’esercizio commerciale situato in via Martini, nell’area dei cosiddetti “600 alloggi”.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Pozzuoli, che hanno avviato le indagini per individuare gli autori dell’incendio e chiarire il movente del gesto.

Gli investigatori non escludono alcuna pista, compresa quella legata ad ambienti della criminalità organizzata. Gli accertamenti sono in corso anche alla luce delle dichiarazioni diffuse dal titolare attraverso i social network nelle ore immediatamente successive all’accaduto.

L’attività commerciale ha riportato gravi danni a causa delle fiamme. Saranno le indagini dell’Arma a stabilire eventuali responsabilità e a ricostruire nel dettaglio quanto accaduto durante la notte.