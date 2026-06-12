NOCERA-PAGANI – Lunghe code e forti rallentamenti nel pomeriggio sull’autostrada A30 Caserta-Salerno a causa di un incidente avvenuto nel tratto compreso tra Nocera-Pagani e Salerno, in direzione sud.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Panda e una Hyundai ix20 si sono scontrate. A seguito dell’impatto, la Panda si è ribaltata sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118, la Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e gli operatori di Autostrade per l’Italia per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con oltre 5 chilometri di coda segnalati in direzione Salerno. Il traffico è stato temporaneamente canalizzato su una sola corsia.

Per evitare l’ingorgo, agli automobilisti diretti verso Salerno è stato consigliato di uscire a Nocera-Pagani, proseguire lungo la SS266 e la SS88, per poi rientrare in autostrada allo svincolo di Mercato San Severino.

Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte nel sinistro.