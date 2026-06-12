NOCERA-PAGANI – Lunghe code e forti rallentamenti nel pomeriggio sull’autostrada A30 Caserta-Salerno a causa di un incidente avvenuto nel tratto compreso tra Nocera-Pagani e Salerno, in direzione sud.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Panda e una Hyundai ix20 si sono scontrate. A seguito dell’impatto, la Panda si è ribaltata sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118, la Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e gli operatori di Autostrade per l’Italia per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con oltre 5 chilometri di coda segnalati in direzione Salerno. Il traffico è stato temporaneamente canalizzato su una sola corsia.

Per evitare l’ingorgo, agli automobilisti diretti verso Salerno è stato consigliato di uscire a Nocera-Pagani, proseguire lungo la SS266 e la SS88, per poi rientrare in autostrada allo svincolo di Mercato San Severino.

Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte nel sinistro.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore