Torna a far discutere la situazione della rampa di accesso alla spiaggia inclusiva Balnea di Mercatello. A denunciarla sono gli stessi gestori della struttura, che attraverso i social hanno documentato l’ennesimo episodio di utilizzo improprio del percorso realizzato per garantire l’accesso al mare alle persone con disabilità.

Secondo quanto segnalato, motociclisti continuerebbero a utilizzare la rampa come via di accesso al piazzale pedonale, arrivando in alcuni casi a sostare in aree destinate esclusivamente ai pedoni.

Una situazione che, oltre a rappresentare una mancanza di rispetto verso chi necessita di percorsi accessibili, crea potenziali rischi per la sicurezza di cittadini e turisti.

«La rampa è stata realizzata per consentire alle persone con disabilità di raggiungere il litorale in sicurezza, ma viene sistematicamente utilizzata da motocicli per accedere e parcheggiare nell’area pedonale», spiegano i gestori.

La preoccupazione riguarda soprattutto anziani, bambini e persone con mobilità ridotta, che ogni giorno utilizzano quel percorso e si trovano costretti a convivere con mezzi che non dovrebbero transitare nell’area.