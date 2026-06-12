SALERNO – Ripartono i collegamenti del Metrò del Mare. Da sabato 13 giugno Alicost riattiverà il servizio via mare che collega Salerno, il Cilento e la Costiera Amalfitana, offrendo un’alternativa ai tradizionali spostamenti su strada.

Saranno operative due linee. La Linea A1, attiva dal lunedì al venerdì, collegherà Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano, creando un collegamento diretto tra il Cilento e la Costiera Amalfitana.

La Linea A2, invece, sarà attiva nei fine settimana e unirà Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate e Acciaroli, facilitando gli spostamenti verso le località più frequentate della costa cilentana.

I biglietti avranno prezzi compresi tra 6 e 13,50 euro, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo del trasporto marittimo sia da parte dei residenti che dei turisti.

Secondo Alicost, il servizio rappresenta una soluzione sostenibile per ridurre il traffico veicolare lungo le coste, limitare le emissioni e migliorare l’accessibilità delle principali mete turistiche del territorio, favorendo al tempo stesso una maggiore integrazione tra Cilento e Costiera Amalfitana.