Nuovo sviluppo nell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto dopo un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli. Il gip di Napoli, Mariano Sorrentino, ha disposto l’interdizione temporanea dalla professione medica per i cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni: dodici mesi per il primo e sette per la seconda.

Secondo la Procura di Napoli e i carabinieri del Nas, i due medici avrebbero riportato nel referto operatorio circostanze non corrispondenti alla realtà. In particolare, avrebbero attestato che alcune procedure, tra cui la cannulazione e l’avvio della circolazione extracorporea, fossero state eseguite soltanto dopo l’arrivo dell’equipe proveniente da Bolzano. Gli accertamenti investigativi avrebbero invece evidenziato che tali operazioni sarebbero iniziate in un momento precedente.

Oltre all’ipotesi di falso, Oppido e Bergonzoni risultano indagati anche per omicidio colposo in concorso insieme ad altri cinque medici coinvolti nella vicenda.

Soddisfazione è stata espressa dall’avvocato della famiglia Caliendo, Francesco Petruzzi, che ha commentato il provvedimento sottolineando come il giudice abbia applicato la durata massima prevista per questa misura cautelare. Il legale ha inoltre evidenziato che, secondo quanto emerso dall’ordinanza, il comportamento contestato avrebbe natura dolosa.

Intanto si è concluso l’incidente probatorio disposto dal gip sui due cuori coinvolti nel caso: quello trapiantato, proveniente da Bolzano, e quello originario del piccolo Domenico. Gli accertamenti si sono svolti presso il Policlinico di Bari e le relazioni tecniche definitive dovrebbero essere depositate entro metà ottobre.

Secondo il consulente medico-legale della famiglia, le analisi avrebbero rilevato segni compatibili con una necrosi dei tessuti attribuita all’esposizione dell’organo al ghiaccio secco, oltre a danni riconducibili all’utilizzo prolungato dell’Ecmo. Riscontri che saranno ora valutati nell’ambito delle conclusioni peritali ufficiali.

Parallelamente prosegue anche il percorso extragiudiziale relativo alla richiesta di risarcimento avanzata dai familiari del bambino. Un nuovo incontro tra le parti è previsto per il 22 giugno, mentre la procedura dovrebbe concludersi entro il prossimo 1° luglio.