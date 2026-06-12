Una storia che ha commosso volontari e amanti degli animali. Lilly, una meticcia simil molosso di appena un anno, sarebbe stata lanciata da un balcone al terzo piano, riportando gravi conseguenze.

Dopo le cure ricevute in una clinica veterinaria, la cagnolina è stata dimessa ed è stata accolta nel canile di Nocera Inferiore, dove sta affrontando il percorso di recupero fisico ed emotivo.

A raccontare la sua situazione è Gianna Senatore, volontaria della struttura: «Lilly piange continuamente, ha paura e cerca sempre il contatto umano. Nonostante tutto quello che ha subito, resta una cagnolina dolcissima».

La giovane meticcia sta lentamente recuperando, ma ha bisogno soprattutto di serenità, attenzioni e di una famiglia che possa offrirle l’affetto che finora le è mancato.

Dal canile è stato lanciato un appello per trovare una casa a Lilly e permetterle di lasciarsi alle spalle questa drammatica esperienza.

Per informazioni e richieste di adozione è possibile contattare il numero 347 6686666.