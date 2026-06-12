OSLO – È stata inaugurata l’11 giugno all’Istituto Italiano di Cultura di Oslo la mostra fotografica “Essere donna nell’antica Pompei”, un’esposizione dedicata alla condizione femminile nella città romana e realizzata in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei.

L’iniziativa propone una versione fotografica della mostra allestita nella Palestra Grande degli scavi di Pompei, offrendo al pubblico norvegese un viaggio nella vita quotidiana delle donne vissute duemila anni fa all’ombra del Vesuvio.

Durante l’inaugurazione, le archeologhe Monica Salvadori e Monica Baggio, dell’Università di Padova, hanno illustrato i contenuti del progetto, accompagnando i visitatori alla scoperta di testimonianze, reperti e immagini che raccontano il ruolo femminile nella società romana.

Al centro dell’esposizione ci sono le storie di cinque donne pompeiane appartenenti a differenti classi sociali: la tessitrice Amaryllis, l’ostessa Asellina, l’imprenditrice Eumachia, la liberta Nevoleia Tyche e la schiava Eutychis. Le loro vicende vengono narrate attraverso fotografie di affreschi, iscrizioni, graffiti, monumenti funerari e oggetti della vita quotidiana.

Le immagini esposte sono state realizzate dai fotografi Luigi Spina, Silvia Vacca e Amedeo Benestante, mentre i materiali provengono dal Parco Archeologico di Pompei.

La mostra resterà aperta fino al 4 settembre 2026 e rappresenta un’importante occasione di promozione internazionale del patrimonio archeologico italiano, rafforzando il dialogo culturale tra Italia e Norvegia attraverso una prospettiva originale e poco esplorata della storia di Pompei.