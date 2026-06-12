Sono iniziati i lavori di riqualificazione del Mercato Ortofrutticolo di Sant’Egidio del Monte Albino, una delle strutture più importanti dell’Agro nocerino-sarnese per il comparto ortofrutticolo. Fondato nel 1967, il mercato ha registrato nel corso degli anni milioni di accessi tra vendite e acquisti all’ingrosso, distinguendosi per i prezzi competitivi e per il ruolo strategico svolto a sostegno dell’economia locale.

Da tempo gli operatori del settore chiedevano un intervento di ammodernamento della struttura, con l’obiettivo di renderla più funzionale alle esigenze attuali e rilanciarla in un comparto in continua evoluzione. Attualmente il piazzale, un tempo utilizzato dagli agricoltori e dalle piccole imprese familiari per la consegna di ortaggi e verdure, si presenta completamente sgombro: sono stati infatti rimossi stand, box e uffici per consentire l’avvio delle opere.

L’investimento destinato alla riqualificazione ammonta a 10 milioni di euro. Il mercato continuerà comunque a restare operativo durante i lavori, che saranno realizzati per fasi successive.

«Abbiamo deciso di procedere per lotti per non bloccare le vendite dei commissionari e le attività mercatali – spiega l’assessore con delega al Mercato Ortofrutticolo, Gianluigi Marrazzo –. Parliamo di circa 30 standisti con relativo personale e di un indotto economico che genera centinaia di posti di lavoro. Sarebbe stato disastroso chiudere tutto. I tempi dei lavori sono molto ristretti, quelli previsti dal Pnrr, e stiamo accelerando al massimo per rispettare le scadenze».

L’assessore sottolinea inoltre come l’intervento fosse ormai non più rinviabile: «È una riqualificazione che la struttura attendeva da anni. Le condizioni in cui versava il mercato erano diventate fatiscenti. Abbiamo lavorato a lungo per predisporre un progetto da tenere pronto nel caso si fosse presentata un’opportunità di finanziamento favorevole, cosa che poi è realmente accaduta. Quando il Ministero dell’Agricoltura ha pubblicato il bando, abbiamo presentato il progetto ottenendo un finanziamento di 10 milioni di euro».

Si tratta, evidenzia Marrazzo, di una cifra mai ottenuta prima dal Mercato Ortofrutticolo di Sant’Egidio del Monte Albino. «È un risultato storico per il territorio. Rifaremo progressivamente l’intero mercato, che riunirà tutte le attività in un unico capannone con logistica, uffici e aree di vendita».

Il progetto prevede un ampliamento complessivo della struttura e un significativo salto di qualità sotto il profilo funzionale. «Sarà un mercato totalmente nuovo e ampliato – conclude l’assessore – con 5mila metri quadrati in più, caratteristiche più moderne, stand più grandi e adeguati alle attività che vengono svolte quotidianamente. Sarà inoltre realizzata un’area dedicata alla promozione dei prodotti tipici locali, per incentivare la valorizzazione delle produzioni a chilometro zero».