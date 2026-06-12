Una mobilitazione cittadina per riportare al centro del dibattito il futuro dell’ospedale Mauro Scarlato. Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha annunciato una manifestazione pubblica in programma il prossimo 19 giugno alle ore 18:30 in Piazza Vittorio Veneto.

L’iniziativa nasce dalla volontà di chiedere il rilancio del presidio ospedaliero e il suo reinserimento nella rete dell’emergenza-urgenza, considerato fondamentale per la città e per l’intero comprensorio.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, i ripetuti tentativi di confronto con i vertici della sanità regionale non avrebbero prodotto risultati concreti. «Abbiamo provato a percorrere la strada del dialogo, volevamo essere ascoltati», ha spiegato Aliberti, evidenziando il malcontento per la mancanza di risposte alle richieste avanzate dal territorio.

La manifestazione coinvolgerà cittadini, associazioni, comitati e amministratori locali. Il corteo partirà da Piazza Vittorio Veneto per raggiungere l’ospedale Mauro Scarlato, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione delle istituzioni regionali sulle esigenze sanitarie dell’Agro.

Nelle scorse ore è arrivato un primo segnale di apertura da parte della direzione generale della sanità regionale, che ha convocato il sindaco per un incontro fissato il 17 giugno. Nonostante ciò, l’amministrazione comunale ha confermato la mobilitazione.

Per Aliberti la riapertura e il pieno rilancio dell’ospedale rappresentano una priorità assoluta e una garanzia essenziale per il diritto alla salute dei cittadini di Scafati e dei comuni limitrofi.

L’appuntamento resta dunque fissato per il 19 giugno, quando la città tornerà a chiedere con forza maggiore attenzione per il proprio presidio sanitario.