Nuovo episodio segnalato nell’area alle spalle del liceo di Scafati, dove uno scooter sarebbe finito contro un’auto in sosta dopo una manovra azzardata.

A raccontare l’accaduto sono alcuni cittadini attraverso i social. Secondo quanto riferito, i giovani a bordo del mezzo avrebbero perso il controllo durante un’impennata, andando a impattare contro una vettura e finendo sull’asfalto.

Fortunatamente le conseguenze non sarebbero state gravi. I ragazzi avrebbero riportato soltanto alcune escoriazioni e contusioni, senza necessità di ricoveri urgenti.

La vicenda ha però riacceso il dibattito sulla sicurezza nella zona. Diversi residenti lamentano da tempo la presenza di giovani che sfrecciano con scooter e moto, spesso mettendo in atto manovre pericolose.

Tra i commenti pubblicati online emerge anche il sospetto che i ragazzi coinvolti non fossero in possesso dei requisiti necessari per condurre il mezzo, circostanza che dovrà eventualmente essere verificata dalle autorità competenti.

«Una pattuglia fissa dietro al liceo quando?», è la domanda che molti cittadini rivolgono alle istituzioni, chiedendo maggiori controlli per prevenire nuovi episodi e garantire maggiore sicurezza a residenti, studenti e automobilisti.

Redazione