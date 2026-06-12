Ricorre oggi il terzo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno 2023 all’età di 86 anni. Imprenditore, editore e protagonista della politica italiana per oltre trent’anni, ha lasciato un segno profondo nella storia del Paese.

Fondatore di Forza Italia e del gruppo televisivo Mediaset, Berlusconi è stato più volte presidente del Consiglio, influenzando il dibattito politico, economico e mediatico nazionale.

Nel giorno dell’anniversario, numerosi esponenti politici hanno voluto ricordarne la figura. Tra questi anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha affidato ai social un messaggio commemorativo.

«Tre anni fa veniva a mancare Silvio Berlusconi. Resta il ricordo di un protagonista assoluto della vita politica italiana. Con lui abbiamo condiviso un percorso politico e di Governo, fondato su battaglie comuni e su una visione dell’Italia», ha scritto Meloni, sottolineando come quell’eredità politica continui ancora oggi.

A tre anni dalla sua morte, il ricordo del Cavaliere resta vivo non solo nella politica italiana, ma anche nella storia dell’imprenditoria e della televisione, settori nei quali ha lasciato un’impronta destinata a essere ricordata nel tempo.