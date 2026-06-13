AGROPOLI – Un caso clinico particolarmente complesso si è concluso con un lieto fine all’Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli, dove la signora Rosa Giordano ha dato alla luce il piccolo Federico, nato con un peso di 3,75 chilogrammi.

La gravidanza era considerata ad altissimo rischio a causa della storia clinica della donna, sottoposta in passato a un delicato intervento chirurgico che aveva comportato l’asportazione di ben 15 fibromi uterini. Nonostante le difficoltà, grazie alla ricostruzione dell’utero e a un costante monitoraggio specialistico, la gestazione è proseguita fino alla 38ª settimana.

L’intervento è stato eseguito dall’équipe guidata dal professor Mario Polichetti, con la collaborazione del dottor Giuseppe Allegro e dell’ostetrica Venus Buonaiuto.

«Si è trattato di una gravidanza eccezionale dal punto di vista clinico – ha spiegato il professor Polichetti –. Accompagnare la paziente fino alla 38ª settimana garantendo sicurezza a madre e bambino rappresenta un risultato importante e motivo di grande soddisfazione per tutto il team».

Il medico ha inoltre evidenziato il lavoro svolto dall’intera équipe sanitaria e il contributo della direttrice della struttura, la dottoressa Paola De Domenico, nel percorso di crescita e valorizzazione dell’attività clinica.

Sia la mamma che il piccolo Federico godono di ottima salute. Il caso rappresenta un esempio significativo dei progressi della chirurgia ginecologica e dell’assistenza dedicata alle gravidanze ad alto rischio.