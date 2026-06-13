SCAFATI – Un’auto è andata in fiamme questa mattina in zona San Pietro, a Scafati. L’incendio, sviluppatosi per cause ancora da accertare, ha provocato una densa colonna di fumo nero visibile anche a notevole distanza.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno rapidamente domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, evitando ulteriori conseguenze.
La circolazione nella zona ha subito alcuni rallentamenti durante le operazioni di spegnimento e di rimozione del veicolo.
Restano da chiarire le cause che hanno provocato il rogo della vettura.