CASTELLAMMARE DI STABIA – Attimi di tensione nella serata di ieri alla villa comunale di Castellammare, dove diverse segnalazioni hanno fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine per la presenza di una persona armata e con il volto coperto.

L’allarme è partito dalla zona della banchina di Zi Catiello, dove alcuni cittadini hanno notato un giovane vestito con abbigliamento militare e in possesso di quello che sembrava essere un fucile, contattando immediatamente le autorità.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, supportati da altre pattuglie. Il ragazzo è stato individuato mentre indossava una tuta mimetica, un gilet tattico, casco e guanti, con il volto completamente coperto.

Dopo essere stato fermato e identificato, il giovane, classe 2004, ha spiegato che stava realizzando alcune riprese video con un drone da pubblicare sui social network, in particolare su TikTok.

Gli accertamenti hanno poi confermato che le armi e l’equipaggiamento utilizzati erano semplici repliche giocattolo e non rappresentavano un reale pericolo.

Nonostante ciò, il giovane è stato denunciato per procurato allarme e disturbo della quiete pubblica. Tutto il materiale utilizzato per le riprese è stato sequestrato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti.