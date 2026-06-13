CORBARA – Tutto pronto per la 18ª edizione della Sagra di Corbara e del Corbarino, appuntamento che celebra uno dei prodotti simbolo del territorio attraverso piatti della tradizione, musica e momenti di convivialità.

Anche quest’anno il protagonista assoluto sarà il pomodorino Corbarino, ingrediente principe di un menù che punta a valorizzare i sapori tipici locali.

Tra le specialità proposte ci saranno gli immancabili spaghetti allo Scarpariello, la caponata al Corbarino, il panino con salsiccia e Corbarino, oltre a proposte gluten free e dolci della tradizione accompagnati da vino locale.

Ad animare le due serate sarà la Compagnia Paganese, che proporrà un repertorio dedicato ai canti popolari del Sud Italia, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e valorizzazione delle radici culturali del territorio.

L’evento rappresenta ormai uno degli appuntamenti più attesi dell’estate corbarese, richiamando ogni anno visitatori provenienti da tutta l’Agro nocerino-sarnese e non solo.