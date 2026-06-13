NOCERA INFERIORE – Segnalazione da parte di un residente della zona Vescovado, dove nelle ultime ore sarebbe stata notata un’auto sospetta con a bordo tre o quattro persone.

Secondo il racconto, dal veicolo, probabilmente un’Audi, sarebbe sceso un uomo con un cappellino che, dopo aver citofonato a un’abitazione, avrebbe chiesto informazioni su una persona identificata come “Francesco Esposito”. L’uomo avrebbe parlato con accento straniero.

Al momento non risultano episodi particolari collegati alla vicenda né segnalazioni ufficiali alle forze dell’ordine, ma il fatto ha destato attenzione tra i residenti della zona, che invitano a prestare prudenza e a segnalare eventuali situazioni analoghe.

Resta da chiarire se si sia trattato di una semplice richiesta di informazioni o di altro. Nel frattempo, alcuni cittadini riferiscono di aver condiviso l’avviso per informare il quartiere e mantenere alta l’attenzione.