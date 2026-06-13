Ambiente e mobilità. L’ex sindaco di Nocera Inferiore denuncia il silenzio sullo smog e richiama istituzioni e politica alle proprie responsabilità.

“Il tema è stato totalmente rimosso”

«Ma come siamo messi con l’inquinamento? Il caldo incombe e l’inquinamento da smog si fa sentire di più. Il tema è stato totalmente rimosso dal dibattito pubblico». Parte da qui la riflessione dell’ex sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, che torna a sollecitare attenzione su una problematica che, a suo giudizio, sarebbe progressivamente uscita dall’agenda politica e amministrativa del territorio. Pur riconoscendo che il problema non sia recente, Torquato sottolinea come in passato almeno si provasse ad affrontarlo. «Prima almeno se ne parlava, e si provava anche se talvolta maldestramente a fare qualcosa», osserva, ricordando le ordinanze sul traffico, il coinvolgimento di Arpa Campania per incrementare il monitoraggio, i tavoli tecnici con i Comuni vicini e il primo piano generale della mobilità e del traffico cittadino.

“Nulla di rivoluzionario, ma pur sempre qualcosa”

Nel suo intervento, Torquato richiama una lunga serie di iniziative avviate negli anni passati. «Il progetto appaltato della rotatoria, che contribuiva, seppur in minima parte, a smaltire gli ingorghi tra A3 e via Atzori. La prima acquisizione del binario dismesso. L’accordo in Prefettura per le uscite distribuite dei mezzi pesanti. L’incremento delle corse dei treni metropolitani richiesto e ottenuto in Regione. Il primo piano del verde e per le nuove alberature, ancora inattuato. I primi progetti con le giornate di ciclabilità sostenibile». Per Torquato, si è trattato di interventi che, pur senza rappresentare soluzioni definitive, indicavano una direzione precisa. «Insomma nulla di facile, nulla di rivoluzionario, ma pur sempre qualcosa. Iniziative e qualche rimedio. Oggi? Oggi il tema è non pervenuto. Come se lo smog fosse magicamente scomparso dall’aria».

“Ci sono cose che vanno oltre le elezioni”

L’ex primo cittadino evidenzia inoltre come anche alcune proposte avanzate negli ultimi anni sul fronte della mobilità sostenibile comprensoriale siano finite nel dimenticatoio. Tra queste l’ipotesi di utilizzare le risorse del Masterplan per realizzare un sistema pubblico di trasporto ecologico a servizio dell’intero territorio. Nel richiamare l’attenzione sul recente incontro organizzato dall’associazione Rigenera sui temi ambientali, Torquato lamenta una scarsa partecipazione istituzionale e rilancia la necessità di riaprire un confronto pubblico sul tema. «È grave che non solo si sia fatto poco o nulla, ma che neppure il dibattito pubblico più sereno se ne occupi».

Da qui l’annuncio di nuove iniziative di approfondimento e proposta. «È per questo che il prossimo tema di cui vorremmo non solo discutere, ma iniziare a proporre, sarà questo», spiega l’ex sindaco, auspicando anche il coinvolgimento dell’attuale amministrazione comunale. «Ci sono cose che vanno oltre la dimensione elettorale, che ci precedono e che ci succedono. E che non è più il caso di ignorarle» conclude appellandosi alla sensibilità cittadina.

Angri. Il sabato del silenzio e della responsabilità