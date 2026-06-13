NOCERA SUPERIORE – In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, la Casa Comunale di Nocera Superiore si è illuminata di rosso, aderendo simbolicamente all’iniziativa dedicata alla promozione della cultura della donazione.

L’illuminazione resterà visibile fino a domenica e rappresenta un segnale di sensibilizzazione verso un gesto semplice ma fondamentale, capace di contribuire a salvare vite umane.

Attraverso l’iniziativa, l’amministrazione comunale ha voluto richiamare l’attenzione sull’importanza della donazione periodica di sangue, sottolineando il valore sociale e sanitario di un atto volontario e gratuito che ogni giorno permette di rispondere alle esigenze di migliaia di pazienti.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’AVIS di Nocera Superiore e ai suoi volontari, da anni impegnati sul territorio nella promozione della donazione e nelle attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle manifestazioni organizzate in tutto il mondo per celebrare la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue e ricordare il contributo indispensabile dei donatori alla tutela della salute pubblica.