La Corte d’Assise di Napoli ha condannato all’ergastolo Gerardo Palumbo, 67enne di Roccapiemonte, ritenuto responsabile dell’omicidio di Hadraoui M’ssad, cittadino marocchino di 54 anni ucciso il 29 gennaio 2024.

I giudici hanno accolto la richiesta della Procura, riconoscendo l’imputato colpevole del delitto. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 60 giorni.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, la vittima sarebbe stata attirata con la scusa di un accompagnamento in aeroporto. Giunti in un’area di sosta dell’autostrada A16, il 54enne sarebbe stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa. Successivamente il corpo venne trasportato e abbandonato sulle colline di Trivio, a Castel San Giorgio, dove fu rinvenuto da una giovane che stava facendo jogging, come riporta “Il Mattino“.

Le indagini, coordinate dai carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino, hanno ricostruito le fasi del delitto attraverso intercettazioni telefoniche e immagini di videosorveglianza.

Nel corso del processo, Palumbo ha sempre respinto le accuse, sostenendo una versione alternativa dei fatti. Secondo il suo racconto, il colpo mortale sarebbe stato esploso da una terza persona durante un incontro con alcuni stranieri, ma gli accertamenti investigativi non avrebbero trovato riscontri a questa ricostruzione.

Gli inquirenti hanno inoltre ipotizzato che vittima e imputato fossero coinvolti in un presunto sistema illegale legato all’ingresso di cittadini extracomunitari in Italia attraverso falsi contratti di lavoro. Proprio questioni economiche connesse a tale attività sarebbero alla base del movente dell’omicidio.

La Corte ha disposto anche il risarcimento dei danni in favore dei familiari della vittima, da quantificare in sede civile. La difesa potrà ora presentare ricorso in appello dopo il deposito delle motivazioni della sentenza.