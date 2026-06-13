Convalidati gli eletti, nominati presidente e vicepresidente dell’assemblea cittadina. Inizia la nuova consiliatura guidata da Michele Strianese.

Al via la nuova consiliatura

Si è formalmente insediato il nuovo Consiglio comunale di San Valentino Torio. Con la convalida degli eletti e l’elezione del presidente dell’assemblea cittadina prende il via la nuova consiliatura guidata dal sindaco Michele Strianese. Come previsto, la maggioranza ha indicato Pasqualina Garofalo alla presidenza del Consiglio comunale, mentre la carica di vicepresidente è stata affidata alla consigliera Claudia Vergati.

Le prime nomine istituzionali

Dopo il solenne giuramento del primo cittadino si sono aperti i lavori della prima seduta consiliare, segnando l’avvio formale della nuova esperienza amministrativa. Un passaggio istituzionale che inaugura il percorso del nuovo governo cittadino e delle attività dell’assise comunale per i prossimi anni, con l’obiettivo di dare attuazione al programma amministrativo presentato agli elettori durante la campagna elettorale.

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