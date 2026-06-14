Segnalazioni arrivano da Nocera, dove alcuni residenti hanno riferito della presenza di una vettura sospetta che si aggirerebbe in diverse zone della città.

Secondo quanto raccontato, gli occupanti dell’auto avrebbero tentato di avvicinare automobilisti con la nota tecnica della “truffa dello specchietto”, simulando un presunto urto per chiedere un risarcimento immediato in denaro ed evitare il coinvolgimento delle assicurazioni.

Al momento si tratta di segnalazioni affidate ai social e si raccomanda la massima prudenza. In caso di situazioni sospette è consigliabile non consegnare denaro, verificare l’accaduto e contattare immediatamente le forze dell’ordine.

L’invito ai cittadini è di prestare attenzione e segnalare eventuali episodi alle autorità competenti.