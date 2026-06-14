BATTIPAGLIA – Una comunicazione di fine anno scolastico ha acceso il dibattito a Battipaglia dopo che una studentessa di 17 anni, in coma da circa un anno e mezzo, è risultata non ammessa alla classe successiva.

La giovane, iscritta all’Istituto superiore “Enzo Ferrari”, non frequenta le lezioni dalla fine del 2024. Nei giorni scorsi la famiglia ha ricevuto l’esito dello scrutinio finale, nel quale compare la dicitura “N.C.”, ovvero non classificata, con conseguente mancata ammissione all’anno successivo per assenza degli elementi necessari alla valutazione.

Secondo quanto emerso, il padre della ragazza avrebbe contestato formalmente il provvedimento, evidenziando come la figlia, a causa delle sue condizioni di salute, non abbia potuto prendere parte alle attività didattiche né essere sottoposta a valutazione.

La dirigenza scolastica, però, difende la correttezza delle procedure adottate. Il dirigente scolastico Luca Mattiocco ha spiegato che, a differenza dell’anno precedente, non erano disponibili valutazioni utili per procedere all’ammissione. «Normativamente non era possibile fare diversamente», ha chiarito.

La vicenda riaccende il confronto tra il rispetto delle norme scolastiche e la gestione di situazioni umane particolarmente delicate. La normativa prevede infatti deroghe al limite delle assenze per gravi motivi di salute, ma richiede comunque la presenza di elementi sufficienti per consentire al consiglio di classe di formulare una valutazione.

Un caso che sta suscitando riflessioni e discussioni all’interno della comunità locale, tra chi richiama il rispetto delle regole e chi sottolinea l’eccezionalità della situazione vissuta dalla giovane e dalla sua famiglia.