Una bambina di appena 14 mesi è ricoverata all’ospedale pediatrico Santobono dopo essere risultata positiva a sostanze stupefacenti. Sulla vicenda indagano la Procura e la Polizia di Stato per chiarire come la minore sia entrata in contatto con la droga.

Secondo le prime ricostruzioni, la piccola avrebbe accusato un improvviso malore all’interno dell’abitazione di famiglia. Trasportata inizialmente all’ospedale di Nola, è stata successivamente trasferita al Santobono per ulteriori accertamenti specialistici.

I test tossicologici eseguiti dai medici avrebbero confermato la presenza di sostanze stupefacenti nel suo organismo, facendo scattare immediatamente le indagini.

Fortunatamente le condizioni della bambina sarebbero in miglioramento e non sarebbe più in pericolo di vita, anche se resta sotto osservazione per consentire ai sanitari di monitorarne il recupero.

Gli investigatori stanno cercando di capire se si sia trattato di un’ingestione accidentale o se vi siano altre circostanze all’origine dell’episodio. Nell’ambito dell’inchiesta sarebbe stata effettuata anche una perquisizione nell’abitazione dei genitori, senza che venissero trovate sostanze stupefacenti.

L’indagine prosegue nel massimo riserbo. Fondamentali saranno i risultati completi degli esami tossicologici e gli ulteriori accertamenti per ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.