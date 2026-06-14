Momenti di apprensione oggi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, dove una coppia di turisti ha ripreso il viaggio dopo una sosta senza accorgersi che la figlia di 10 anni era rimasta nell’area di servizio di Sala Consilina, in direzione sud.

I genitori, una famiglia di origine sarda, si sono resi conto dell’assenza della bambina soltanto dopo essere ripartiti. Non potendo invertire il senso di marcia, hanno immediatamente contattato la Polizia Stradale chiedendo aiuto.

Gli agenti sono intervenuti rapidamente presso l’area di servizio, riuscendo a individuare la piccola e a tranquillizzarla in attesa del ricongiungimento con la famiglia.

Nel frattempo i genitori hanno raggiunto lo svincolo di Padula-Buonabitacolo, dove hanno atteso notizie. Poco dopo la bambina è stata riaffidata ai familiari, ponendo fine a una disavventura che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Per tutti, fortunatamente, soltanto un grande spavento e un sospiro di sollievo.