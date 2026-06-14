NOCERA INFERIORE – Momenti di tensione nella notte in via Rullo, nella zona pedemontana di Nocera Inferiore, dove un incendio si è sviluppato poco prima della mezzanotte in prossimità di alcune abitazioni.

Le fiamme, visibili a distanza, hanno attirato l’attenzione dei residenti, allarmati anche dalla presenza di fumo che ha rapidamente interessato l’area. Numerose le segnalazioni giunte ai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento in una zona particolarmente difficile da raggiungere. Nonostante le difficoltà, i soccorritori sono riusciti a contenere e successivamente domare il rogo, evitando che potesse estendersi ulteriormente.

L’intervento ha consentito di mettere in sicurezza l’area e di scongiurare danni alle abitazioni vicine. Non si segnalano feriti.

Restano da accertare le cause che hanno provocato l’incendio. Nel frattempo, i residenti della zona hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni dopo le verifiche e la completa messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo.