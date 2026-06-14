AMALFI – Visita a sorpresa ad Amalfi per Paolo Bonolis, avvistato venerdì 12 giugno tra le strade della città.

Il celebre volto della televisione italiana ha fatto tappa in alcuni noti locali del centro cittadino, dove non sono mancati selfie, strette di mano e momenti di cordialità con il personale e i presenti.

La presenza di Bonolis non è passata inosservata: in molti lo hanno riconosciuto e salutato durante la sua passeggiata nella perla della Costiera Amalfitana. Il conduttore si è mostrato disponibile e sorridente, concedendo foto ricordo a fan e curiosi.