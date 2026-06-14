L’Italia del canottaggio chiude da protagonista la seconda tappa di Coppa del Mondo disputata a Plovdiv, in Bulgaria. La nazionale azzurra conquista cinque medaglie complessive, di cui tre d’oro e due di bronzo, confermandosi tra le realtà più competitive del panorama internazionale.

Tra i protagonisti della spedizione spicca Giovanni Abagnale, atleta originario di Sant’Antonio Abate, che ha contribuito al successo dell’otto maschile. L’equipaggio azzurro ha dominato la finale, chiudendo davanti agli Stati Uniti con oltre cinque secondi di vantaggio e conquistando una prestigiosa medaglia d’oro.

Al termine della gara, Abagnale ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando il lavoro svolto durante la preparazione invernale e la crescita del gruppo rispetto alla scorsa stagione. Il canottiere campano ha inoltre dedicato il successo alla figlia Nina.

La giornata azzurra è stata impreziosita anche dagli altri due ori conquistati dal doppio femminile composto da Clara Guerra e Alice Gnatta, protagoniste di uno storico successo, e dal quattro di coppia maschile formato da Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili.

Completano il medagliere italiano i due bronzi ottenuti dal due senza maschile di Matteo Lodo e Giovanni Codato e dal quattro senza femminile composto da Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini e Giorgia Pelacchi.

Un risultato che conferma l’ottimo stato di salute del canottaggio italiano e che vede ancora una volta Giovanni Abagnale tra i protagonisti assoluti della nazionale.