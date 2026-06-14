MARINA DI CAMEROTA – Dramma nella notte sul lungomare Trieste di Marina di Camerota, dove un uomo di 32 anni ha perso la vita dopo essersi improvvisamente accasciato al suolo mentre si trovava in compagnia della fidanzata e di alcuni amici.

Il giovane, carabiniere in servizio presso la stazione di Castrovillari, stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza nel Cilento. Dopo una giornata trascorsa tra mare e momenti di svago, aveva raggiunto Marina di Camerota per trascorrere la serata.

Poco dopo la mezzanotte il 32enne si è improvvisamente sentito male ed è crollato sul lungomare. Immediata la richiesta di aiuto da parte delle persone presenti, come riportato da “Il Mattino“.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, però, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

La notizia ha profondamente colpito familiari, amici e colleghi dell’Arma. Nelle prossime ore saranno effettuati gli accertamenti necessari per chiarire le cause del decesso. Secondo le prime ipotesi, il 32enne sarebbe stato colpito da un improvviso malore.