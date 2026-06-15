La fortuna fa tappa anche nel Salernitano grazie alle ultime estrazioni del Lotto e del 10eLotto. Come riportato da Agipronews, tra venerdì 12 e sabato 13 giugno la Campania ha fatto registrare vincite complessive per oltre 90mila euro.

Nel 10eLotto sono state centrate due vincite da 6mila euro ciascuna in provincia di Salerno. La prima è stata realizzata a Cava de’ Tirreni, in Corso Umberto I, grazie a un 7 Oro. La seconda, invece, è stata registrata a Scafati, in via Santa Maria La Carità, con un 6 Doppio Oro.

Complessivamente, i concorsi del weekend del 10eLotto hanno distribuito in Campania premi per circa 48mila euro.

A livello nazionale, l’ultimo concorso ha assegnato vincite per 12,4 milioni di euro, portando il totale distribuito dall’inizio del 2026 a oltre 1,83 miliardi di euro.