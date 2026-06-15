Anche l’Agro Nocerino Sarnese ha avvertito la lunga scossa di terremoto, di tipo ondulatorio, che sarebbe durata almeno 30 secondi avvertita anche nelle province di Napoli e Salerno poco dopo l’1.05 di questa notte. Il sisma, con epicentro in Basilicata in provincia di Potenza di magnitudo 5.1, è stato registrato dai sismografi dell’Ingv, che indicano il terremoto come magnitudo 5.0 (Richter) a largo della costa calabrese, tra Mormanno e Morano calabro, a cavallo tra Basilicata e Calabria. Il fenomeno è inquadrabile...