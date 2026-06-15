NAPOLI – Grave episodio di violenza nel pomeriggio di domenica al Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare, dove due infermieri sono rimasti feriti durante un’aggressione avvenuta all’interno del reparto.
Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato da una richiesta di informazioni da parte di un utente. La situazione sarebbe poi degenerata rapidamente, con un infermiere colpito al volto e un secondo operatore sanitario aggredito mentre tentava di riportare la calma.
Nel corso dei momenti di tensione sarebbero stati coinvolti anche alcuni familiari dell’aggressore. Danneggiata inoltre l’area triage, dove si registrano danni ad arredi e attrezzature.
Stando alle prime informazioni, durante il caos uno dei presenti avrebbe anche tentato di impossessarsi dell’arma in dotazione alla guardia giurata in servizio, senza riuscirci.
A seguito dell’accaduto, la direzione sanitaria ha disposto dalle ore 15 la sospensione temporanea dell’accettazione dei pazienti con codici non urgenti, garantendo esclusivamente l’assistenza ai casi più gravi.