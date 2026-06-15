Passaggio istituzionale. Completato il passaggio di consegne con Cosimo Ferraioli. Ora attesa per la nomina della giunta e il primo Consiglio comunale.

Il passaggio di consegne

Le sale di Palazzo Doria hanno fatto da cornice al momento che segna formalmente l’avvio della nuova amministrazione cittadina. Con l’insediamento del sindaco Alfonso Scoppa si completa il passaggio istituzionale tra il primo cittadino uscente Cosimo Ferraioli e il giovane professionista scelto dagli elettori per guidare Angri nei prossimi anni. Un momento particolarmente intenso e partecipato, accompagnato dalla folta presenza di eletti e sostenitori che hanno condiviso e sostenuto il progetto politico culminato con la vittoria elettorale. Da oggi Scoppa assume formalmente la guida dell’ente comunale e la responsabilità di indirizzare l’azione amministrativa della città.

Le prossime tappe

Dopo l’insediamento ufficiale, l’attenzione si concentra ora sui prossimi adempimenti istituzionali che accompagneranno l’avvio della nuova consiliatura. Tra i passaggi più attesi vi è la composizione della giunta comunale, chiamata ad affiancare il sindaco nell’attuazione del programma amministrativo presentato agli elettori. Successivamente sarà convocato il primo Consiglio comunale, occasione nella quale prenderà forma il nuovo assetto politico e amministrativo della città. Per Angri si apre così una nuova fase, caratterizzata dall’insediamento di una squadra chiamata a tradurre in azioni concrete gli impegni assunti durante la campagna elettorale.

L’ascesa del sindaco: dal Chianiello una visione inclusiva per Angri