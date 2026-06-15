ANGRI – Un messaggio di auguri e di passaggio di consegne istituzionale quello affidato ai social dall’ex sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, all’indomani dell’insediamento della nuova amministrazione comunale guidata da Alfonso Scoppa.

«Buon lavoro ad Alfonso Scoppa e alla sua squadra, con l’augurio sincero di un mandato all’altezza delle aspettative di questa città», ha scritto Ferraioli.

L’ex primo cittadino ha inoltre ricordato le attività lasciate in eredità alla nuova amministrazione: «Abbiamo lasciato lavori avviati, progetti in corso, cantieri aperti, e sono certo che tanto verrà fatto ancora, nell’esclusivo interesse di Angri e degli angresi».

Il messaggio si conclude con un semplice augurio rivolto al nuovo governo cittadino: «Buona fortuna!».