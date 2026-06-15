CASAL VELINO – Momenti di apprensione questa mattina a Casal Velino, dove un operatore ecologico è caduto in un pozzo durante alcuni lavori di pulizia.
Secondo le prime informazioni, l’incidente si sarebbe verificato per cause ancora in fase di accertamento. Immediato l’allarme ai soccorsi, con l’intervento dei sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al lavoratore sul posto.
Successivamente, l’uomo è stato trasportato all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per gli accertamenti e le cure necessarie.
Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, chiamate a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a verificare eventuali responsabilità.