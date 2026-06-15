Notte di tensione a Castellammare di Stabia, dove un 32enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato i propri genitori per ottenere del denaro.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo avrebbe chiesto 10 euro al padre, presumibilmente per acquistare sostanze stupefacenti. Al rifiuto del genitore, il 32enne avrebbe impugnato un coltello, minacciandolo di morte nel tentativo di farsi consegnare la somma richiesta.

La situazione sarebbe poi degenerata ulteriormente all’esterno dell’abitazione, dove l’uomo avrebbe danneggiato la bicicletta elettrica del padre prima di allontanarsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia, che hanno rintracciato e bloccato il 32enne poco dopo.

Per lui sono scattate le manette e il trasferimento nel carcere di Poggioreale. Dovrà rispondere delle accuse di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio l’intera vicenda.