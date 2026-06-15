CAVA DE’ TIRRENI – Profondo dolore a Cava de’ Tirreni per la scomparsa di Marco Noviello, carabiniere di appena 26 anni deceduto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo alcuni giorni di ricovero.

Il giovane militare, originario della provincia di Salerno, prestava servizio presso il Nucleo Radiomobile della Compagnia di Clusone, dove era stato assegnato da circa un mese e mezzo dopo aver trascorso cinque anni alla stazione dei carabinieri di Gandino.

La tragedia si è consumata sabato scorso all’interno della caserma. Secondo quanto ricostruito, Marco si sarebbe allontanato verso il garage della struttura quando sarebbe stato colto da un improvviso malore. Poco dopo è stato trovato a terra privo di sensi dai colleghi.

Immediato l’intervento dei militari presenti, che hanno avviato le manovre di rianimazione utilizzando anche il defibrillatore in dotazione alla caserma. Grazie al rapido coordinamento con il 118, il 26enne è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. Ricoverato in terapia intensiva, è stato sottoposto anche a Ecmo, una delle più avanzate tecniche di supporto vitale utilizzate nei casi più critici. Per giorni familiari, amici e colleghi hanno sperato in un miglioramento, ma nonostante tutti gli sforzi dei medici il suo quadro clinico non è mai migliorato.

Nella giornata di ieri è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere: il giovane carabiniere è deceduto.

La tragedia ha sconvolto non solo la comunità di Cava de’ Tirreni, ma anche i colleghi dell’Arma che avevano condiviso con lui anni di servizio. Marco viene ricordato come un ragazzo educato, disponibile e profondamente legato al proprio lavoro.

Alla famiglia, alla compagna e a tutti i suoi cari stanno giungendo in queste ore numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza. Una comunità intera si stringe attorno al loro dolore per la perdita di un giovane uomo che aveva scelto di servire il Paese indossando con orgoglio la divisa dell’Arma dei Carabinieri.