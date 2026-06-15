NAPOLI – Napoli continua ad attirare celebrità da tutto il mondo. Nella giornata di domenica 14 giugno la città ha accolto la cantante britannica Dua Lipa e il marito, l’attore Callum Turner, impegnati nel loro viaggio di nozze lungo alcune delle località più suggestive del Sud Italia.
La coppia è stata avvistata nel Rione Sanità, dove ha fatto tappa in una nota pizzeria della zona per gustare una delle specialità simbolo della tradizione partenopea. La visita è stata immortalata in alcune foto condivise sui social dall’attività, suscitando curiosità ed entusiasmo tra fan e cittadini.
Dopo la sosta gastronomica, i due novelli sposi hanno passeggiato tra le strade del centro storico di Napoli, visitando anche alcuni punti di interesse del cuore cittadino e concedendosi un momento di shopping.
La tappa napoletana rientra nell’itinerario della loro luna di miele nel Mezzogiorno, iniziata dopo i festeggiamenti nuziali e proseguita tra diverse località del Sud Italia.