ERCOLANO – Nuova importante scoperta archeologica nel Parco archeologico di Ercolano, dove gli scavi hanno riportato alla luce tetti originali di epoca romana, rimasti conservati per quasi duemila anni grazie all’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

Secondo gli archeologi, il primo flusso vulcanico che investì l’antica città fu così rapido e potente da sradicare intere coperture delle abitazioni, trascinandole fino alla spiaggia. Durante le attività di scavo sono emerse numerose travi lignee, molte delle quali in eccezionale stato di conservazione.

I reperti vengono recuperati, restaurati e studiati per ricostruire aspetti della vita quotidiana dell’epoca romana. Le analisi dei legni stanno infatti fornendo informazioni preziose sia sulle tecniche costruttive utilizzate dagli antichi romani sia sulle specie arboree presenti sul territorio.

Gli studiosi hanno accertato che circa il 90% del legname rinvenuto appartiene all’abete bianco, un dato che suggerisce come i Monti Lattari e l’area del Vesuvio fossero, all’epoca, ampiamente ricoperti da foreste di questa specie.