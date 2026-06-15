Momenti di apprensione questa mattina a San Marco di Castellabate, in località Pozzillo, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato nel parco Leucosia.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo si sarebbe sviluppato nella cucina dell’abitazione, probabilmente a causa di un guasto elettrico riconducibile a un frigorifero. In casa erano presenti una donna e le sue due figlie che, accortesi delle fiamme, hanno tentato di contenere la situazione nell’attesa dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’immobile, evitando che le fiamme si propagassero al resto dell’abitazione.

Presenti anche i carabinieri, che hanno eseguito gli accertamenti del caso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e le cause del rogo.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona.