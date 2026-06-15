Si è tenuto venerdì il primo Consiglio Comunale a San Valentino Torio. Il sindaco Michele Strianese ha giurato fedeltà alla Costituzione Italiana per la terza volta e ha comunicato la nuova Giunta e i consiglieri delegati. La lista “Insieme per San Valentino” ha ottenuto 5.216 voti, pari al 78% dei voti validi.

Presidente del Consiglio è stata eletta Pasqualina Garofalo, vicepresidente Claudia Vergati. Nominati i capigruppo: Antonio Longobardi per la maggioranza con 11 consiglieri, Giancarlo Baselice per “Siamo SanValentino” con 4 consiglieri e Alberto Esposito per “Alternativa per San Valentino” con 1 consigliere. Eletti in Commissione elettorale Andrea Strianese e Pietro Vastola per la maggioranza, Valentino De Vivo per la minoranza. Il sindaco ha illustrato le linee programmatiche di mandato basate sul programma elettorale.

“Non ci siamo mai fermati nell’azione amministrativa. Siamo un treno in corsa che non si è mai fermato neanche alla stazione denominata ‘elezioni’’, ha dichiarato Strianese, augurando buon lavoro a tutti per la comunità. “Continuiamo a lavorare, giorno per giorno per la nostra amata San Valentino”.

Sul fronte sicurezza, ieri mattina il sindaco insieme all’assessore Massimiliano Russo ha incontrato il comandante dei Carabinieri Gennaro Corvino e il comandante della Polizia Locale, ha operato per il potenziamento dell’ordine pubblico in estate, con attenzione particolare a Via Leonardo da Vinci e alle cooperative edilizie. Previsti posti di controllo serali congiunti Carabinieri/Polizia Locale, installazione di nuove telecamere nelle strade secondarie e nei luoghi di sosta, maggiore vigilanza sull’ordinanza per la quiete pubblica. Saranno controllati anche bici elettriche e monopattini in controsenso. Previste ordinanze pure per il divieto di fuochi pirotecnici non autorizzati sia in luoghi privati che pubblici oltre un certo orario e l’accensione di sterpaglie e similari.