Manca ormai pochissimo all’inizio della Maturità 2026. Migliaia di studenti sono impegnati negli ultimi ripassi in vista dell’Esame di Stato, che prenderà ufficialmente il via il 18 giugno con la prima prova scritta di Italiano, uguale per tutti gli indirizzi scolastici.
Saranno complessivamente 527.607 i candidati chiamati ad affrontare l’esame conclusivo delle scuole superiori. Di questi, 513.479 sono studenti interni, mentre 14.128 partecipano come candidati esterni.
I numeri più consistenti arrivano dai licei, con 273.854 maturandi. Seguono gli istituti tecnici con 167.136 studenti e gli istituti professionali con 86.617 candidati.
Dopo la prova di Italiano, il calendario prevede il secondo scritto il 19 giugno. La materia varierà in base all’indirizzo di studio e riguarderà le discipline caratterizzanti dei singoli percorsi scolastici.
L’esame si concluderà poi con il colloquio orale, durante il quale verranno valutate le competenze e le conoscenze acquisite dagli studenti nel corso del percorso scolastico.
Intanto cresce l’attesa per la tradizionale “notte prima degli esami”, uno dei momenti più simbolici e attesi da intere generazioni di maturandi, pronti a vivere uno degli appuntamenti più importanti della loro vita scolastica.