NOCERA INFERIORE – Nessun rischio di chiusura per il Museo Archeologico Provinciale dell’Agro Nocerino. A chiarirlo è l’associazione culturale Noukria, intervenuta per smentire le voci che nelle ultime ore hanno iniziato a circolare tra i cittadini riguardo a una presunta raccolta firme per salvare la struttura.

Secondo quanto precisato dall’associazione, non esiste alcuna iniziativa di questo tipo e, soprattutto, non è stato adottato alcun provvedimento da parte della Provincia di Salerno che possa far pensare alla chiusura del museo.

La struttura, ospitata all’interno dello storico Convento di Sant’Antonio in piazza Sant’Antonio, continua regolarmente le proprie attività e rappresenta uno dei principali punti di riferimento culturali del territorio.

Il museo custodisce importanti testimonianze della storia dell’antica Nuceria Alfaterna, con reperti che coprono un arco temporale compreso tra il VI secolo a.C. e il II secolo d.C., provenienti da campagne di scavo e da prestigiose collezioni private.

Noukria ha inoltre invitato i cittadini a verificare sempre le informazioni attraverso fonti ufficiali, evitando di alimentare notizie prive di fondamento che rischiano di generare inutili allarmismi. Un appello alla corretta informazione per valorizzare e tutelare un patrimonio storico e culturale di grande importanza per l’intero Agro nocerino.