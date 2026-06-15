Ambiente e sostenibilità. Presentato il nuovo strumento per la gestione del verde pubblico e privato. Avviata la piantumazione di trenta alberature.

Un nuovo strumento per la gestione del verde

Presso l’Aula Consiliare del Comune di Nocera Inferiore è stato presentato il nuovo Regolamento del Verde Urbano pubblico e privato, uno strumento pensato per disciplinare e normare la gestione del patrimonio botanico e arboreo cittadino. L’iniziativa rappresenta un passo importante verso una programmazione più organica delle politiche ambientali e della tutela degli spazi verdi.

Alla presentazione hanno preso parte amministratori comunali, rappresentanti degli ordini professionali del settore agronomico e forestale, tecnici e associazioni impegnate nella difesa dell’ambiente, a testimonianza dell’ampia collaborazione che ha accompagnato la definizione del provvedimento.

Al via la piantumazione di 30 nuove alberature

L’incontro ha coinciso anche con l’avvio del programma di piantumazione di altre 30 alberature sul territorio comunale. Un intervento che punta ad aumentare il patrimonio verde della città, contribuendo al miglioramento della qualità ambientale e alla valorizzazione degli spazi urbani.

Il nuovo regolamento si propone di promuovere una diffusa cultura della sostenibilità, garantendo regole chiare per la tutela, la manutenzione e lo sviluppo del verde pubblico e privato. L’obiettivo è favorire una crescita urbana sempre più attenta all’ambiente e alla qualità della vita dei cittadini.

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