NOCERA INFERIORE – Intervento di soccorso nella serata di ieri in Piazza Giovanni Amendola, dove una rondine era rimasta impigliata nel cornicione di Palazzo Gabola.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti e passanti che hanno notato il volatile in difficoltà e hanno richiesto l’intervento delle autorità.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, che si sono immediatamente attivati per raggiungere l’animale e procedere alle operazioni di recupero.

L’intervento si è svolto sotto gli occhi di numerosi cittadini presenti nella zona. Grazie alla tempestiva segnalazione e all’azione dei soccorritori, la rondine è stata recuperata, evitando conseguenze peggiori per il piccolo volatile.