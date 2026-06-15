PAGANI – Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Pagani, dove alcune persone sono state notate all’interno del cantiere della scuola “Manzoni” in via Garibaldi.

L’episodio ha rapidamente attirato l’attenzione dei residenti della zona, che hanno segnalato la presenza di individui all’interno dell’area interessata dai lavori. Le immagini e i video dell’accaduto hanno iniziato a circolare sui social, alimentando il dibattito tra i cittadini.

A suscitare preoccupazione non è soltanto la violazione di un’area interdetta al pubblico, ma anche i potenziali rischi legati alla presenza di persone all’interno di un cantiere, dove non mancano pericoli per l’incolumità di chi vi accede senza autorizzazione.

Molti cittadini hanno evidenziato l’importanza di segnalare tempestivamente situazioni simili alle forze dell’ordine, affinché possano essere effettuati gli opportuni controlli e garantita la sicurezza dell’area.