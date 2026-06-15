PAGANI – Cresce il malcontento tra alcuni cittadini per la situazione del parcheggio di via Pittoni, al centro di nuove segnalazioni riguardanti episodi di vandalismo e presunti furti.

A denunciare quanto accadrebbe nell’area sono alcuni residenti e automobilisti, che lamentano una carenza di controlli e l’assenza di un sistema di videosorveglianza in grado di scoraggiare comportamenti illeciti.

«Ormai vandali e ladri fanno quello che vogliono», è lo sfogo affidato ai social da un cittadino, che punta il dito contro una situazione ritenuta insostenibile e chiede maggiori interventi da parte delle istituzioni.

Secondo le segnalazioni, episodi di danneggiamento ai veicoli e furti sarebbero diventati frequenti nel parcheggio, alimentando preoccupazione tra gli utenti che utilizzano quotidianamente l’area.

I cittadini chiedono ora un potenziamento dei controlli e l’installazione di telecamere per aumentare la sicurezza e contrastare eventuali episodi di criminalità e degrado urbano.

Redazione