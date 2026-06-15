PAGANI – Un episodio che ha suscitato indignazione tra cittadini e pendolari è stato segnalato nelle scorse ore presso la stazione ferroviaria di Pagani.

A denunciare quanto accaduto è stato l’attivista Enzo Giorgio, che sui social ha pubblicato un video nel quale si vede un uomo abbassarsi i pantaloni e defecare all’aperto nei pressi dei binari della stazione.

Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web, alimentando polemiche e proteste per le condizioni di decoro dell’area ferroviaria, frequentata quotidianamente da studenti, lavoratori e viaggiatori.

Dopo il gesto, l’uomo si sarebbe allontanato senza particolari esitazioni, lasciando l’area in condizioni igieniche precarie. L’episodio ha spinto numerosi cittadini a chiedere maggiori controlli e una presenza più costante delle forze dell’ordine nella zona.

La vicenda riporta l’attenzione sul tema del degrado urbano e sulla necessità di interventi mirati per garantire maggiore decoro e sicurezza negli spazi pubblici della città.